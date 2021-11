Diables Rouges: Kevin De Bruyne est prêt à rejouer avec Benteke comme attaquant de pointe

(Belga) En l'absence de Romelu Lukaku et de Michy Batshuayi, Kevin De Bruyne est prêt à évoluer aux côtés de Christian Benteke ou d'un autre attaquant lors des deux matchs des Diables Rouges, samedi contre l'Estonie et mardi au pays de Galles. "Je m'adapte à chaque joueur", a déclaré De Bruyne vendredi en conférence de presse à Tubize.

"Avec Christian, on a joué ensemble à Genk et en équipe nationale avant le Mondial 2014", a rappelé le meneur de jeu de Manchester City. "Après, c'est vrai que Christian a joué beaucoup moins vu les performances de Romelu. Mais personnellement, peu importe qui joue, je peux jouer avec tout le monde." En l'absence de Lukaku et Batshuayi, Roberto Martinez a annoncé qu'il titularisera Christian Benteke samedi contre l'Estonie. (Belga)