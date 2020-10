Diables Rouges: Kevin De Bruyne ne jouera pas contre l'Islande

Kevin De Bruyne ne disputera pas le match des Diables Rouges en Islande, mercredi, en Ligue des Nations. L'Union belge a annoncé lundi que le meneur de jeu "ne peut pas être assez en forme pour jouer contre l'Islande". Le joueur retourne dans son club, Manchester City.



De Bruyne avait été remplacé par Yari Verschaeren en deuxième période lors de la défaite 2-1 de la Belgique en Angleterre. "Je ne dirais pas que Kevin est blessé, bien qu'il ne soit pas à 100 pour-cent. Il s'agissait plutôt d'un changement par précaution", avait expliqué le sélectionneur Roberto Martinez après la rencontre.

Ce forfait s'ajoute à la longue liste d'absents durant ce rassemblement. Par rapport à la sélection initiale de 33 joueurs de Martinez, Thibaut Courtois, Hendrik Van Crombrugge, Koen Casteels, Eden Hazard, Dries Mertens et Nacer Chadli sont indisponibles pour des raisons diverses. Sebastiaan Bornauw, Zinho Vanheusden et Alexis Saelemaekers sont retournés chez les espoirs. Thorgan Hazard et Thomas Vermaelen n'avaient, eux, pu être sélectionnés. Dimanche, Martinez avait annoncé que Jan Vertonghen, qui se remet d'une fracture de la pommette, pouvait lui aussi rentrer dans son club, Benfica. Avec la défaite en Angleterre, la Belgique a perdu la première place du groupe 2, dépassée pour un point par les 'Three Lions'.