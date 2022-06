Diables Rouges - La Belgique attendue au tournant contre la Pologne

(Belga) La plus large défaite à domicile sous l'ère Roberto Martinez, la 4e en moins d'un an, une prestation collective en dessous des attentes et quatre buts encaissés. Après le cinglant revers contre les Pays-Bas (1-4), l'équipe nationale n'a pas d'autre choix que de rebondir face à la Pologne lors de la 2e journée du groupe A4 de la Ligue des Nations, mercredi au stade Roi Baudouin (20h45).

Ce duel sera intéressant à plus d'un titre. Les Diables Rouges l'ont avancé, ils devront réagir en équipe et montrer un tout autre visage après avoir sombré contre leurs voisins d'outre-Moerdijk. Le secteur défensif, particulièrement ciblé à l'issue du match, sera scruté. À l'instar de la composition du sélectionneur, lui qui a déjà annoncé plusieurs modifications dans son onze de base. Privé de Romelu Lukaku, touché à la cheville et également forfait pour le pays de Galles samedi, Martinez devra aussi repenser son attaque. Ce sera le 20e match de l'histoire entre les deux nations, le premier depuis novembre 2007 et une défaite belge 2-0 à Chorzow lors des qualifications pour l'Euro 2008. La Pologne ayant remporté son match inaugural contre le pays de Galles (2-1), les Diables Rouges n'ont pas d'autre choix que de s'imposer, sous peine de voir les 'aigles blancs' s'envoler au classement. Consciente que les Belges voudront réagir, la bande à Robert Lewandowski s'attend à un match difficile mais est bien décidée à profiter des largesses défensives belges exposées contre les Oranje. Simultanément, les Néerlandais de Louis van Gaal tenteront d'accrocher un nouveau succès, cette fois au pays de Galles. Les Belges ponctueront leur saison avec des déplacements au pays de Galles, à Cardiff le 11 juin (20h45), puis en Pologne, le 14 juin à Varsovie (20h45). (Belga)