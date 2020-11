Diables Rouges - La Belgique reçoit le Danemark avec une qualification pour le Final Four comme objectif

(Belga) La Belgique jouera sa qualification pour le 'Final Four' de la Ligue des Nations face au Danemark, dans la 'finale' du groupe 2 de la Ligue A mercredi soir (20h45) à huis clos au stade Den Dreef de Louvain, dans ce qui sera le dernier match de l'année 2020 pour les Diables Rouges.

La Belgique est en tête du groupe 2 de la Ligue A avec 12 points, 2 de plus que le Danemark, qui reste dans la course grâce à son succès 1-2 décroché sur le fil dimanche en Islande. Les Diables Rouges n'ont besoin que d'un point pour rejoindre le dernier carré, tandis que les Danois coifferaient les Diables au poteau en cas de victoire à Louvain. Par rapport au match de dimanche conte l'Angleterre (2-0), Roberto Martinez devra se passer de Thomas Meunier et Axel Witsel, suspendus pour excès de cartes jaunes, et de Simon Mignolet, qui a reçu l'autorisation de quitter le groupe pour bénéficier de quelques jours de repos. "Ce ne sera pas un match facile", a déclaré le sélectionneur fédéral Roberto Martinez lors de la conférence de presse d'avant-match mardi. "C'est notre dernier match en Ligue des Nations et notre dernier match en 2020. Nous ferons tout pour terminer sur une bonne note. Les joueurs ont montré leur motivation et leur engagement sur le terrain, ils font tout pour gagner. Bien sûr, le Danemark voudra aussi gagner, mais la concentration de l'équipe est très bonne". Roberto Martinez se méfie de l'équipe danoise. "Le Danemark est allé gagner à Wembley. Ils ont été très consistants et contre l'Islande, ils sont parvenus à s'imposer en toute fin de match. Cette équipe est prête pour la compétition. Le Danemark a une très bonne génération, une très bonne équipe, composée de joueurs qui évoluent au plus haut niveau international depuis longtemps, et un coach (Kasper Hjulmand, ndlr) qui leur a apporté de nouvelles idées. Ca sera un match difficile mais nous jouons à la maison et nous voulons bien finir l'année 2020". A noter qu'aucun cas positif au coronavirus n'a été révélé lors des derniers tests passés par les Diables Rouges. Plusieurs joueurs ont dû renoncer au triptyque de novembre à cause du Covid-19, qui a privé Eden Hazard de ses retrouvailles avec l'équipe nationale. Le Brainois, qui revenait de blessure, avait dû déclarer forfait après un test positif annoncé le 7 novembre par le Real Madrid. Le gardien de Blackburn Thomas Kaminski avait également été testé positif mardi dernier après s'être entraîné avec le groupe. Côté danois, les derniers tests ont également tous donné un résultat négatif. Le 5 septembre dernier, pour son premier match de l'année 2020, la Belgique était allée battre le Danemark 0-2 au Parken Stadium de Copenhague grâce à des buts de Jason Denayer et Dries Mertens. La Belgique avait manqué le rendez-vous de la première édition de la Ligue des Nations il y a deux ans. En ballottage favorable avant la dernière journée, les Diables avaient alors sombré en Suisse lors de la dernière journée (5-2 après avoir mené 0-2, laissant la Nati lui brûler la politesse. (Belga)