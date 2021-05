Diables Rouges: la mise au point de Roberto Martinez sur Fellaini

Invité sur le plateau de VTM, Roberto Martinez a réexpliqué son choix de ne pas sélectionner Marouane Fellaini pour l'Euro 2020.

Contrairement au Mondial 2018, où il avait d'abord annoncé une présélection de 28 joueurs, alors que seuls 23 éléments étaient autorisés en Russie, Roberto Martinez a directement dévoilé lundi une liste de 26 joueurs pour l'Euro 2020. Toutefois, un groupe de onze réservistes a été érigé afin de pallier d'éventuels imprévus.

Et parmi tous ces joueurs, pas de trace de Marouane Fellaini. Lundi, en conférence de presse, il avait expliqué son choix: "C'est un joueur spécial mais trois ans loin de l'équipe nationale, ça fait beaucoup. Je préfère donner l'opportunité aux joueurs qui constituent le groupe depuis maintenant un moment. Marouane Fellaini a marqué l'histoire du football belge et nous n'oublierons pas ce qu'il a fait".

Interrogé mercredi soir par nos confrères néerlandophones de VTM, le Catalan a répété son discours: "Ce n'était vraiment pas une décision facile. Nous savons tous ce que Marouane Fellaini a apporté pour l'équipe nationale et nous lui en serons toujours reconnaissants. Quand vous regardez les prestations de l'équipe sur ces trois dernières années et que vous voyez que nous sommes n°1 mondial, c'est parce que les joueurs impliqués ont très bien fait les choses et ont beaucoup travaillé. C'est pourquoi je ne trouvais pas cela honnête de rappeler Marouane dans le groupe après trois ans".

L'ancien joueur du Standard, d'Everton et de Manchester United, 33 ans, évolue en Chine depuis février 2019. Son dernier match avec l'équipe nationale remonte à la Coupe du monde russe.