Diables Rouges: la statistique qui avantage le Portugal

Les Diables Rouges disputent leur 4e huitième de finale d'affilée. Un stade de l'épreuve qu'ils ont toujours franchi récemment alors que c'était rarement le cas auparavant...

Hormis l'Euro 80 et le Mexique en 1986, la Belgique a souvent refusé de passer l'obstacle.

Pas toujours de sa faute, et souvent dans la douleur. Comme à la Coupe du monde 90 et ce but assassin à la dernière minute des prolongations de l'Anglais David Platt à Bologne. Ou 4 ans plus tard contre l'Allemagne et ce penalty oublié sur Josip Weber par l'arbitre suisse Kurt Röthlisberger.

Mais, depuis l'avènement de cette génération, les 1/8es de finale ont à chaque fois été passés. Dans la douleur et dans le stress en 2014, et cette prolongation insoutenable face aux Etats-Unis. En démonstration contre la Hongrie à l'Euro 2016 (0-4).

Et puis ce Belgique-Japon historique il y a trois ans et le but de Nacer Chadli au bout de l'une des plus belles contre-attaque de l'histoire du football.

Cette fois, c'est donc le Portugal qui n'a jamais été éliminé en 8e de finale d'un Euro et qui a toujours au moins atteint les 1/4 de finale lors des 6 dernières éditions mais qui reste sur un échec à la Coupe du monde en Russie (défaite en 1/8es contre l'Uruguay).

Les Diables Rouges n'ont plus battu les Portugais depuis 1989. Le bilan entre les deux équipes est de 5 victoires pour les Belges, 6 pour les Portugais et 7 partages.

Rendez-vous dimanche dès 21 heures sur la pelouse du stade olympique de Séville.