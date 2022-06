Diables Rouges - Le Français Benoît Bastien arbitre de Pays de Galles - Belgique

(Belga) Le Français Benoît Bastien sera l'arbitre du match de Ligue des Nations entre le Pays de Galles et la Belgique samedi à Cardiff, dans le cadre de la 3e journée du groupe A4, a indiqué mercredi l'Union européenne de football (UEFA).

Benoît Bastien, 39 ans, avait dirigé son premier match international en 2015. Un an plus tard, il sifflait le duel entre la Belgique et l'Espagne (0-2), la première rencontre des Diables Rouges sous les ordres de Roberto Martinez. Quelques mois plus tard, Bastien était le 4e officiel lors du match Belgique - Irlande (3-0) lors de l'Euro 2016 en France. La Belgique a entamé son parcours en Ligue des Nations par une défaite face aux Pays-Bas (1-4) vendredi, avant de recevoir la Pologne mercredi au stade Roi Baudouin. Après le match à Cardiff, les Diables iront en Pologne le 14 juin. Les deux derniers matches auront lieu en septembre, le 22 à Bruxelles face aux Gallois et le 25 à Amsterdam face aux Pays-Bas. Seul le vainqueur du groupe sera qualifié pour le Final Four, qui aura lieu en juin 2023. (Belga)