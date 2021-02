Toujours pas de Stade Roi Baudouin pour les Diables Rouges pour commencer les qualifs pour le mondial 2022

(c) belga

L'Union Belge a annoncé dans un communiqué que les Diables Rouges ne joueront pas au stade Roi Baudouin pour les deux premier matches à domicile des qualifications pour le mondial 2022.

Les Diables lanceront leur campagne le 24 mars contre le Pays de Galles puis se déplaceront en République tchèque le samedi 27 mars et trois jours plus tard, le 30 mars, ils recevront la Biélorussie. Ces deux rencontres à domicile auront lieu dans le stade de l'OH Louvain.

Pour rappel, il en avait déjà été ainsi lors de nos récents matches de la Nations League en novembre dernier contre l'Angleterre et le Danemark. Comme il n’est toujours pas possible d’accueillir des spectateurs en raison du Covid-19, cette solution est de nouveau la plus appropriée.

Dans son communiqué, l'URBSFA annonce avoir "conclu un accord à ce sujet avec Oud-Heverlee Leuven, la Ville de Louvain et la Ville de Bruxelles, avec laquelle notre Fédération a un contrat pour jouer les matchs à domicile des Diables Rouges dans le Stade Roi Baudouin. Étant donné la crise sanitaire actuelle, l'organisation de tels matches dans une enceinte de moindre capacité est plus avantageuse."

L’URBSFA connaît bien le stade de Louvain, où sont également disputés les matchs à domicile des Red Flames et des U21.

L'Estonie est le quatrième adversaire de notre groupe E. Les Diables feront le déplacements chez les Baltes le 2 septembre.

Le vainqueur du groupe est qualifié pour le Mondial 2022 (21 novembre-18 décembre 2022). Le second classé est renvoyé au premier tour des barrages