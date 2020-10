Diables Rouges - Les Diables Rouges battus en Angleterre, qui prend la tête du groupe

(Belga) La Belgique a été battue 2-1 par l'Angleterre, dimanche, à Wembley (Londres), dans son troisième match du groupe 2 de la Ligue des Nations. Romelu Lukaku avait pourtant ouvert le score sur penalty (16e), mais les Anglais ont renversé la situation grâce à un penalty de Marcus Rashford (39e) et à une frappe de Mason Mount déviée par Toby Alderweireld (65e). Les 'Three Lions' prennent la tête du groupe avec 7 points, dépassant les Diables Rouges, bloqués à 6.

En l'absence des frères Thorgan et Eden Hazard et de Dries Mertens, Roberto Martinez choisissait d'aligner Timothy Castagne (milieu) et Yannick Carrasco (attaquant) à gauche, Kevin De Bruyne évoluait lui un cran plus haut que d'habitude en équipe nationale. La connexion Castagne-Carrasco fonctionnait bien et était même à l'origine de la première occasion belge, Lukaku ne pouvait cependant pas reprendre le centre du joueur de Leicester City (8e). Très actif en début de rencontre, Carrasco se trouvait ensuite à la réception d'un centre de la droite de Thomas Meunier pour tromper Jordan Pickford. Mais Castagne, en position de hors-jeu, gênait la vue du gardien anglais. L'arbitre annulait (10e). Ce n'était que partie remise pour les Diables Rouges. Au quart d'heure, Dier accrochait Lukaku dans le rectangle. L'avant-centre se faisait justice lui-même pour inscrire son 53e but en équipe nationale (1-0, 16e). De Bruyne, dont le tir était arrêté par Pickford (18e), et Meunier, qui manquait le cadre (20e), montraient que les Diables Rouges ne comptaient pas se contenter d'un avantage d'un but. Les Diables Rouges ne laissaient pas d'espace aux Anglais, peu dangereux jusqu'à la 38e minute lorsque, sur un corner, Meunier arrêtait fautivement Jordan Henderson. Des onze mètres, Marcus Rashford remettait les deux équipes à égalité (1-1, 39e). Juste avant la pause, Carrasco, isolé par une talonnade de Lukaku, ne parvenait pas à cadrer en excellente position (42e). Les Anglais se montraient plus entreprenants en début de seconde période. Cela débouchait sur une frappe non cadrée de Calvert-Lewin (49e). L'attaquant d'Everton était trop court ensuite sur un centre de la gauche (53e). L'Angleterre prenait l'avantage à la 65e minute. Servi par une tête de Kieran Trippier, Mason Mount enroulait sa frappe de l'entrée du rectangle. La malencontreuse déviation d'Alderweireld mettait le ballon hors de portée de Mignolet. La Belgique réagissait. De Bruyne servait un caviar à Carrasco, dont la déviation passait à côté (72e). Lukaku était lui contré par la défense à deux reprises (75e et 77e). En contre, Rashford manquait le ballon du K.O en ne cadrant pas sa frappe (85e). Sans conséquence pour l'Angleterre, qui l'emportait 2-1. C'est la quatrième défaite de l'ère Martinez, après celle de ses débuts contre l'Espagne (0-2), l'élimination en demi-finale du Mondial 2018 contre la France (1-0) et le naufrage en Suisse (5-2) lors de la précédente Ligue des Nations, en novembre 2018. L'Angleterre prend la tête du groupe avec 7 points. La Belgique suit avec 6. Le Danemark (1 point) est troisième. L'Islande ferme la marche (0). L'Islande et le Danemark s'affronteront en soirée à Reykjavik. Mercredi, la Belgique se rendra en Islande tandis que l'Angleterre recevra le Danemark. Les Diables Rouges termineront cette phase de groupe par deux matchs à domicile en novembre, contre l'Angleterre le 15 et le Danemark le 18. (Belga)