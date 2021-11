Diables Rouges - Les Diables Rouges terminent les qualifications par un partage 1-1 au pays de Galles

(Belga) La Belgique a terminé ses qualifications au Mondial 2022 par un partage 1-1 au pays de Galles, mardi, à Cardiff, dans la 8e et dernière journée du groupe E. Kevin De Bruyne a ouvert le score (12e), Kieffer Moore a égalisé (32e). Déjà assurés de la qualification, les Diables Rouges terminent cette campagne invaincus.

Avec pratiquement toute une équipe sur le flanc, Roberto Martinez offrait à Arthur Theate, Charles De Ketelaere et Divock Ori respectivement une première 'cap', une première titularisation et un retour dans le onze de base après un peu plus de deux ans. Theate découvrait directement l'ambiance électrique du Cardiff City Stadium en devant intervenir sur un centre de la droite de Joe Morrell (1e). Après un début enthousiaste des Gallois, qui, malgré leur place en barrage assurée, tenaient à terminer deuxièmes pour être têtes de série, Divock Origi se créait la première occasion belge. Danny Ward repoussait son tir lointain (10e). A la 12e minute, Kevin De Bruyne, capitaine en l'absence d'Eden Hazard, ouvrait le score. Le meneur de jeu récupérait un ballon contré par la défense galloise à l'entrée du rectangle et, des 16 mètres, mettait le cuir hors de portée de Ward (0-1, 12e). Le pays de Galles réagissait sans se montrer réellement dangereux jusqu'à la 32e minute, lorsque Daniel James s'infiltrait sur la gauche et centrait pour Kieffer Moore, lequel pouvait contrôler et ajuster Koen Casteels (1-1, 32e). Les Diables passaient tout près de reprendre l'avantage de manière spectaculaire. Sur un coup franc de la droite, De Bruyne servait Thorgan Hazard qui reprenait de volée de l'extérieur de la surface. Le poteau le privait de ce qui aurait été l'un des buts de l'année (42e). La mi-temps s'achevait par un tir de Moore qui passait au-dessus (45e+1). Les Gallois se montraient entreprenants au retour des vestiaires. En bonne position, Connor Roberts manquait complètement sa frappe (50e) tandis que Morrell n'inquiétait pas Casteels (52e). A l'heure de jeu, Martinez offrait sa première présence en équipe nationale à Dante Vanzeir, qui devenait ainsi le premier joueur de l'Union Saint-Gilloise à évoluer en équipe nationale depuis Jan Verheyen en 1976. Monté au jeu au même moment, Alexis Saelemaekers se montrait directement dangereux (64e). Les Gallois intensifiaient la pression en fin de match, en particulier par l'intermédiaire du latéral gauche Neco Williams. Dedryck Boyata contrait son premier tir (77e). Koen Casteels s'envolait pour détourner sa seconde tentative (84e). La dernière occasion était pour les Diables avec une tête de Boyata neutralisée par Ward (90e). Pour la troisième campagne qualificative de l'ère Martinez, après celles de la Coupe du monde 2018 et de l'Euro 2020, les Diables Rouges terminent invaincus, affichant un bilan de 25 victoires en 28 rencontres. En ce qui concerne cette campagne-ci, ils la clôturent avec 20 points (six victoires et deux partages), cinq de plus que les Gallois. La République tchèque, victorieuse 2-0 de l'Estonie, est troisième avec 14 points et disputera les barrages grâce à ses résultats en Ligue des Nations. L'Estonie suit avec 4 unités, la BIélorussie ferme la marche avec 3. Les Diables Rouges se retrouveront en mars 2022 à l'occasion d'un rassemblement où Roberto Martinez n'appellera que des joueurs comptant moins de 50 'caps'. Deux rencontres amicales devraient agrémenter ce stage. Quelques semaines plus tard, le 1er avril, ils connaîtront leurs adversaires en phase de groupes du Mondial, qui se disputera pour la première fois en hiver, du 21 novembre au 18 décembre. (Belga)