Diables Rouges: on a marché sur la lune

Demain, à l’occasion de l’annonce de la sélection des Diables Rouges pour les deux matchs de préparation en Irlande et en Angleterre, les nouveaux maillots de l’équipe nationale vont être présentés au Musée Hergé. L’une des tenues sera donc un hommage à Tintin, le plus célèbre des reporters : maillot bleu et petit col blanc déposé sur un short brun. Mille milliards de mille sabords, mais quelle mouche a donc piqué la Fédération, d’affubler nos Diables Rouges de cet accoutrement… ?

On marche sur la tête, ou sur la lune, pour faire référence à l’un des célèbres albums d’Hergé. Farfelu ? Peut être pas ! Et si ce nouvel équipement était le prélude, lors de l’euro, à une collection de bijoux de nos Diables ? (Pas ceux de la Castafiore, évidemment, à moins que cela ne soit les bijoux dont s’en bat un certain Kevin De Bruyne…!). Après « Les Diables au pays des Soviets », magnifique opus sorti en 2018 ; après le très décevant « Les Diables au pays de l’or noir », écrit au Quatar en novembre 2022, l’équipe nationale va peut être nous sortir une nouvelle histoire riche en rebondissements, où ils viendront d’abord à bout de la Bordurie et de la Syldavie (Pardon, de la Roumanie et de la Slovaquie)… Puis, ils feront face à Roberto… Pas Rastapopulos, mais plutôt Martinez !