Un message pour Martinez? La photo mystérieuse publiée par Fellaini en fin de soirée

Marouane Fellaini a publié une photo sur les réseaux sociaux, lundi soir. Un cliché mystérieux, en guise de réponse à la sélection de Roberto Martinez pour l'Euro 2020?

Roberto Martinez a dévoilé sa sélection de 26 joueurs pour l'Euro 2020 hier. Une liste avec Axel Witsel, qui a repris la course après une rupture d'un tendon d'Achille en janvier, mais sans Marouane Fellaini.

L'ancien joueur du Standard, d'Everton et de Manchester United, qui n'a plus joué avec les Diables Rouges depuis le Mondial 2018 et son départ pour le championnat chinois, ne sortira donc pas de sa retraite internationale.

Un moment pressenti pour pallier un éventuel forfait de Witsel, il ne fait pas partie de la sélection. "Marouane n'a plus joué en équipe nationale depuis presque trois ans. C'est long à ce haut niveau de compétition. Dans ma réflexion, j'ai préféré opter pour la continuité", a expliqué Martinez.

De son côté, le désormais ex-Diable n'a pas commenté l'information, mais il a, dans la soirée, publié une photo de lui en train de fumer un cigare sur son compte Instagram. Avec une citation en anglais en légende de ce cliché: "As Within, So Without", que l'on pourrait traduire par "L'extérieur est l'expression de l'intérieur". Cela signifie qu'il est relax, en témoigne sa posture décontractée sur la publication. Les hashtags #positive #attitude insérés sont là pour compléter cette justification sur le fait qu'il est serein.

Une réponse à sa non-sélection? Une critique envers Martinez? On ne le saura sans douter jamais. Car si l'Espagnol a toujours laissé la porte ouverte à un retour en équipe nationale, Fellaini, lui, ne l'a jamais exprimé spécifiquement...