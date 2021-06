Voici la réaction de Noémie Happart, l'épouse de Yannick Carrasco après la victoire contre le Portugal.

"On est super heureux", a confié Noémie Happart, l'épouse de Yannick Carrasco, après la victoire des Diables Rouges contre le Portugal (1-0) en huitièmes de finale de l'Euro 2020 dimanche soir. "On est venu en famille, entre amis, soutenir Yannick et nos Diables. Une super soirée!".

Dans un match plus que stressant. "On a vibré à fond. On était en plein stress, surtout à la fin. Mais on ne retient que la finalité et c'est gagné pour nous".

Le prochain match de la Belgique sera contre l'Italie vendredi en quarts de finale à Munich. "C'est sûr qu'on y sera. Et certainement avec le même groupe".