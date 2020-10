Diables Rouges - "Nous avons été malheureux devant le but", regrette Martinez

(Belga) La Belgique s'est inclinée 2-1 en Angleterre après avoir mené au score, dimanche, en Ligue des Nations. Après la rencontre, Roberto Martinez a regretté, au micro de RTL, les occasions manquées par les Diables Rouges.

"Je pense que nous avons été malheureux devant le but", a commenté Martinez. "Mais dans l'ensemble, comme équipe, on s'est montré compact. Nous avons eu de bons moments. Nous avons bien failli arracher un bon résultat, nous avons eu des occasions. Et ce, en dépit des absences de joueurs comme Thorgan et Eden Hazard, Thibaut Courtois ou Jan Vertonghen." "Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, l'équipe était bien", a réagi Yannick Carrasco. "On a eu une belle possession. On s'est créé des occasions claires. J'en ai eues deux, je n'ai pas su les mettre dedans. Après, ils ont su marquer le deuxième but. Ils avaient l'avantage, ils avaient la possession, ils nous cherchaient plus haut et c'était plus compliqué." Selon l'ailier, la différence a été que les Anglais "ont été plus efficaces, les deux trucs qu'ils ont eus, ils les ont mis dedans." Avec cette défaite, les Diables Rouges ont été dépassés d'un point par l'Angleterre en tête du groupe. Mercredi, la Belgique se rendra en Islande. "Chaque match est compliqué, surtout quand on joue à l'extérieur. C'est à nous d'avoir la personnalité pour gérer le match et obtenir trois points. On regarde match après match et si on les gagne tous, on terminera premier", a conclu Carrasco. Timothy Castagne ne cachait pas non plus sa déception. "On était bien, on a eu des occasions", a raconté le latéral de Leicester City. "Il y a eu ce but annulé, je ne comprends pas pourquoi. On prend un penalty léger, c'est dommage. En deuxième mi-temps, on a réussi à bien les contenir mais on prend un but trop facile je pense, car, même si le tir est dévié, il a pu frapper dans le rectangle. C'est dommage car on sait qu'on aurait pu faire beaucoup mieux." Selon Castagne, les Diables Rouges devaient "plus dominer" l'Angleterre. "On devait arriver comme le numéro un mondial et jouer notre jeu. Que ce soit l'Angleterre ou le Danemark ou n'importe quelle équipe, c'est nous qui devont dominer." "On a pris un but sur phase arrêtée, sinon on ne leur a pas donné beaucoup d'occasions", a poursuivi Castagne. "Je pense que ça nous a un peu cassés. Il n'y a pas d'excuse, ce n'est pas parce qu'on prend un but comme ça qu'on doit s'arrêter de jouer. On doit faire mieux. En Islande ce ne sera pas facile, il faudra gagner là et puis gagner les deux matchs chez nous en novembre." (Belga)