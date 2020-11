Romelu Lukaku - Michy Batshuayi.

Les deux attaquants des Diables Rouges ont des statistiques impressionnantes. Mais, seul l'un des deux est quasi toujours aligné par Roberto Martinez.

"Tous les deux ont des statistiques très impressionnantes en équipe nationale", a indiqué notre consultant Frédéric Gounongbe. "Le ratio est plus ou moins le même, même si Lukaku est devant car il a disputé plus de matches.. On doit se dire qu'on a deux attaquants de qualité, même si c'est vrai que c'est dommage de devoir se 'priver' d'un 2e attaquant efficace".

"Dans le système de Roberto Martinez, cela doit être Lukaku", a tranché notre consultant Mbaye Leye. "Il est très loin devant Batshuayi, car il preste quotidiennement en club et en équipe nationale. Pour améliorer la version Michy, il devrait prester aussi en club. Mais avoir un back-up comme lui, c'est très important".