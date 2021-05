L'Union belge de football a lancé mercredi sa nouvelle campagne de communication autour des Diables Rouges. Le sélectionneur Roberto Martinez fait appel à Raymond Goethals et Guy Thys pour remporter un trophée dans les 15 mois.

It's Deviltime!

Ce mercredi, l'Union belge de football a lancé sa nouvelle campagne de communication autour des Diables Rouges.

Le thème est fort et bien précis: entre l'Euro, la Nations League et la Coupe du monde 2022 au Qatar, la Belgique a une quinzaine de mois pour remporter un trophée.

Dans la vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le sélectionneur Roberto Martinez fait appel aux esprits de ses illustres prédécesseurs: Raymond Goethals et Guy Thys. En 1972, sous la direction de "Raymond-la-science", les Diables ont terminé à la 3e place du Championnat d'Europe. Thys, lui, aura emmené l'équipe belge jusqu'en demi-finale du Mondial 1986. Ils réapparaissent par la magie du spécialiste de l'hypertrucage ou du deepfake, Chris Umé.

" À l’aube de l'Euro, nous voulons nous rappeler les beaux moments que nous ont fait vivre la génération actuelle et les autres générations au cours de ces 125 dernières années. Mais nous voulons aussi appeler les supporters à se rassembler derrière cette génération pour les inciter à faire encore mieux et à écrire l'histoire. Ou comme on dit en anglais: 'It's time to play harder, time to cheer louder, time to dream bigger. Belgium, from now on, it's Deviltime ", a déclaré Martinez.