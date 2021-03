Diables Rouges - Roberto Martinez plaide pour des effectifs élargis en vue l'Euro

(Belga) Outre la plantureuse victoire de ses ouailles contre la Biélorussie mardi à Louvain (8-0), Roberto Martinez a évidemment abordé le prochain Euro 2020 et la liste de 23 qu'il devra arrêter pour disputer le tournoi continental. Le sélectionneur a d'ailleurs expliqué qu'il espérait pouvoir élargir son groupe. "Des discussions sont en cours pour élargir cette liste", a avancé Martinez en conférence de presse.

"Il existe des discussions, notamment avec l'Angleterre et l'Italie. Tout le monde a réagi de la même manière. Élargir le groupe, avec par exemple un joueur en plus par ligne, ce serait une décision correcte. Ce serait bénéfique pour préparer l'Euro et cela nous permettrait de bénéficier de davantage de marge de man?uvre, notamment au niveau des blessures et des incertitudes liées au coronavirus", a expliqué Roberto Martinez. Avant l'Euro, les Diables disputeront deux matches de préparation. Le second est déjà planifié contre la Croatie, le 6 juin. Le nom de l'adversaire de la rencontre du 1er juin devrait rapidement tomber. "La préparation se déroulera à Tubize. Nous donnerons un peu de repos aux joueurs entre leur fin de saison en club et le rassemblement avec les Diables. (Belga)