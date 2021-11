Diables Rouges - Roberto Martinez satisfait de la prestation de son équipe expérimentale

(Belga) Roberto Martinez était ravi de l'attitude de ses joueurs, mardi, lors de la dernière rencontre qualificative au Mondial 2022, terminée sur un score de parité 1-1 au pays de Galles, soulignant la bonne synchronisation de l'équipe malgré le peu de vécu ensemble.

"Je suis très heureux de la performance, nous avons joué avec certains joueurs qui ont peu d'expérience à ce niveau. C'est du temps utile pour eux, ils ont joué dans une atmosphère hostile, dans le bon sens du terme", a raconté Martinez en conférence de presse dans les travées du City Stadium de Cardiff. "En première période, le tempo était bon. Puis on a concédé le but. En deuxième mi-temps, on n'avait pas la même intensité. Le pays de Galles lui a haussé le tempo. Nous étions bons dans les deux rectangles. L'attitude était bonne, nous avons fait un bon travail. Nous finissons invaincus, avec 25 victoires et 3 partages en trois campagnes de qualification." Martinez a lancé plusieurs jeunes dans la rencontre, titularisant Arthur Theate et Charles De Ketelaere. "Ces matches montrent que nous avons un groupe très impliqué pour l'équipe nationale. Nous avons eu une bonne synchronisation alors qu'il y avait des joueurs avec peu de 'caps'. Je suis très heureux. C'était important. Les joueurs d'expérience ont aidé les autres. Du point de vue du football, nous avons fait une solide première mi-temps, avec un seul moment où nous n'avons pas contrôlé la situation, lors du but. La deuxième mi-temps, nous avons moins contrôlé la rencontre. Puis il y a eu une bonne injection de joueurs frais. Je suis ravi de l'attitude des joueurs." (Belga)