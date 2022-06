Diables Rouges - Roberto Martinez sur la blessure de Romelu Lukaku: "Ça ne sent pas bon"

(Belga) Roberto Martinez, le sélectionneur national, a donné des nouvelles de Romelu Lukaku, sorti blessé après 25 minutes lors de la défaite 1-4 des Diables Rouges contre les Pays-Bas en Ligue des Nations vendredi à Bruxelles. "Ça ne sent pas bon", a assuré Martinez au micro de RTL.

Lukaku est sorti sur blessure après 25 minutes de jeu après un contact avec Nathan Aké qui paraissait pourtant anodin. Sur un des ralentis, on peut voir Lukaku recevoir un coup de genou involontaire d'Aké au niveau du mollet. "Ca ne sent pas bon", a précisé Martinez. "Romelu était incertain mais nous ne l'avons pas sorti par précaution, il ne pouvait plus continuer. Il va passer une IRM à l'hôpital et il faudra peut-être attendre 48 heures pour en savoir plus sur son état mais ça ne sent pas bon." Lukaku était incertain pour le duel face aux Pays-Bas après une blessure encourue à l'entraînement. Après deux jours en intérieur, il s'était entraîné jeudi. (Belga)