Diables Rouges - Roberto Martinez sur les prestations individuelles: "Mangala a été une agréable surprise"

(Belga) Roberto Martinez s'est exprimé sur les prestations individuelles de certains joueurs après le partage 2-2 des Diables Rouges samedi en Irlande. Le sélectionneur est tombé sous le charme d'Orel Mangala.

Le joueur de Stuttgart a fêté samedi sa première cap en équipe nationale en montant à 15 minutes du terme. "Je suis très heureux de sa prestation", a expliqué Martinez. "Il s'est très bien entraîné cette semaine. Son développement se passe bien et c'est beau à voir. Il est très important pour Stuttgart en Bundesliga. En Belgique, nous devons chérir chaque talent et Orel est un vrai talent." La prestation de Hans Vanaken, encore buteur samedi, a également plu à Roberto Martinez. "Hans est un joueur sur lequel vous pouvez vous reposer. Il avait un rôle spécial en essayant de jouer dans le dos de la défense. Ce n'était pas facile, mais il a fait son job." Le sélectionneur s'est également exprimé sur Alexis Saelemaekers, remplacé à la pause après une première période compliquée. "Son changement à la mi-temps était prévu", a expliqué Martinez. "Certains joueurs ne jouent pas tout le temps dans leur club et cela se ressent dans un match physique. C'était le cas d'Alexis. Il a eu du mal dans les dix dernières minutes de la première mi-temps." Un constat qui vaut aussi pour Jason Denayer qui n'a pas encore joué une seule minute avec Lyon en 2022. "On voyait dans le dernier quart d'heure qu'il avait un peu de mal", a reconnu Martinez. "Avant cela, je trouvais qu'il défendait très bien à côté de Dedryck (Boyata, ndlr). Ce n'est pas une situation facile pour lui dans son club. En fait, il est venu ici pour acquérir du rythme avec nous. Nous espérons qu'il sera en pleine forme pour les matches de Ligue des Nations en juin."