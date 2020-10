Diables Rouges: Sebastiaan Bornauw est "devenu meilleur pour faire les bons choix"

(Belga) Sebastiaan Bornauw est l'un des cinq nouveaux venus chez les Diables Rouges. Le défenseur évolue à Cologne depuis la saison passée. "Je suis devenu meilleur pour faire les bons choix, à la fois offensivement et défensivement", a estimé Bornauw lundi à Tubize.

"J'ai appris à anticiper et c'est ce que je fais", a indiqué Bornauw. "Je n'ai plus le droit à l'erreur en Bundesliga car tout va plus vite. Cela m'a aidé d'aller en Allemagne, c'est une compétition qui me va bien." Avec le départ à la retraite de Vincent Kompany, une place est à prendre en défense, dont Bornauw pourrait devenir l'un des piliers. "Je n'y pense pas beaucoup. Je vais m'entraîner avec les meilleurs joueurs du monde. C'est une grande expérience. Je vais essayer de me montrer mais aussi d'apprendre." Avec Zinho Vanheusden, présent à ses côtés en conférence de presse, Bornauw représente la nouvelle génération. Le défenseur de Cologne confie ne pas sentir de "pression" pour prendre la relève de la "génération dorée". "Les défenseurs qu'il y a eu en équipe nationale ces dernières années sont de très grande qualité, ils ont fait une longue carrière", a expliqué Bornauw. "Il y a encore beaucoup de travail, encore un long chemin, on va tout faire pour arriver le plus loin possible." "Je crois vraiment qu'une bonne génération arrive", a poursuivi Bornauw. "Faire aussi bien que la génération actuelle sera bien sûr très difficile, certains joueurs font partie du top mondial. Mais maintenant, il y a aussi beaucoup de talents. Il s'agit de passer à l'étape suivante. La génération actuelle des Diables Rouges a déjà prouvé qu'elle pouvait rivaliser avec le top. Nous devons le faire aussi, j'y crois." Bornauw est appelé en équipe nationale en même temps que Vanheusden. "On a joué beaucoup de matches ensemble. Comme j'ai commencé comme attaquant, je l'ai même eu comme adversaire direct", a souri Bornauw. "Être capitaine du Standard à 21 ans, ça veut dire beaucoup." L'agent de Bornauw n'est autre que Daniel Van Buyten, à qui il a d'ailleurs été comparé. "Il m'a dit de rester moi-même en équipe nationale", a confié le jeune défenseur. (Belga)