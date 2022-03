Diables Rouges - Siebe Van der Heyden sur sa première cap: "Je ne l'aurais jamais imaginé"

(Belga) Siebe Van der Heyden, le défenseur de l'Union Saint-Gilloise, a fêté sa première cap avec les Diables Rouges mardi lors du match amical face au Burkina Faso (3-0) à Anderlecht. "C'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé il y a encore un an", a assuré Van der Heyden en conférence de presse.

Aligné aux côtés de Sebastiaan Bornauw et Jason Denayer, Van der Heyden a livré une prestation aboutie "Je suis très heureux et cela me fait énormément de plaisir d'avoir pu porter le maillot des Diables Rouges", a ajouté le défenseur saint-gillois. "J'étais un peu nerveux au début mais c'est normal. Une fois les dix premières minutes passées, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. J'ai essayé de faire de mon mieux simplement en jouant mon jeu." Après cette première convaincante, Van der Heyden pourrait refaire son apparition en juin dans le groupe élargi pour les quatre matches de Ligue des Nations. "Ce n'est pas à moi de décider. J'ai donné mon maximum et le coach décidera si j'ai marqué des points ou non. Je reste les pieds sur terre et je ne vais pas changer ma manière de travailler." Après la rencontre, Roberto Martinez ne tarissait pas d'éloge sur la prestation du défenseur. "Siebe a été une vraie surprise de ce camp", a confié Martinez en conférence de presse. "Il apprend très vite et il nous a impressionnés. Je trouve qu'il a grandi dans son match. C'est une solution de plus à un poste important. Ce n'est pas facile de trouver des défenseurs centraux gauchers." (Belga)