Diables Rouges: subir et contre-attaquer, une formule à reproduire? (vidéo)

Ça n’a échappé à personne dimanche soir : les Belges ont subi le jeu des Anglais, à l’exception de la première demi-heure de la rencontre. Mais au final, le résultat est là, avec une victoire 2-0 contre une des équipes les plus en vue ces derniers mois en Europe. De là à annoncer une nouvelle philosophie pour les hommes de Martinez, c’est probablement aller un peu vite en besogne.

Oui, les Diables ont réussi contre l’Angleterre ce qui fait l’apanage des grandes nations : la capacité de faire dos-rond, de plier sans rompre, pour conserver un résultat. Mieux, hormis une tête d’Harry Kane renvoyée par Romelu Lukaku sur sa ligne, alors que le marquoir indiquait toujours 1-0, Thibaut Courtois n’a pas eu à s’employer. Les vagues anglaises se sont en effet inlassablement brisées sur le double rideau défensif belge. Une victoire pour le sélectionneur Roberto Martinez, qui soulignait l’importance pour ses joueurs de pouvoir « garder le 0 derrière ». Mention spéciale ici à Thorgan Hazard, le piston gauche ayant abandonné toute velléité offensive pour se concentrer sur son travail défensif. Ce dévouement au collectif démontre d’ailleurs la maturité atteinte par ce groupe de Diables, qui ne peut plus cacher ses ambitions pour le prochain tournoi Euro, l’été prochain.

Reverra-t-on ce genre de performance ?

Il est peu probable que Martinez encourage désormais ses joueurs à laisser le contrôle du ballon aux adversaires, une hérésie quand on possède dans ses rangs des joueurs de la trempe de De Bruyne, Mertens, Tielemans ou des frères Hazard. Par contre, il faut tirer les enseignements d’une telle performance : la Belgique est capable de subir le jeu de son adversaire, pour mieux sortir en contre. Contre les Anglais, certaines reconversions belges auraient pu s’avérer gagnantes avec un peu plus de réussite ou de clairvoyance dans le dernier geste. Cette attitude pourrait se révéler grandement utile lors du prochain Euro 2021, où la Belgique retrouvera des équipes talentueuses qui aiment aussi avoir le ballon dans leurs pieds (France, Espagne, Allemagne…).

Lukaku : la pièce-maitresse de cette philosophie

Certes, le colosse belge n’a pas marqué face aux Three Lions, mais il a montré l’étendue de ses qualités sur les reconversions rapides. Sa stature le défavorise sur des attaques placées, car il n’a pas le démarrage d’un Sterling ou d’un Mbappé, mais sa puissance et sa vitesse de course en contre-attaque font de Big Rom’ le meilleur attaquant du monde en phase de contre-attaque. Comme face au récital belge lors du quart de finale face aux Brésil, il a bousculé l’arrière-garde adverse, en grande difficulté lorsque Romelu Lukaku avait de l’espace devant lui. Avec un peu plus de lucidité, il aurait d’ailleurs pu conclure un magnifique mouvement de contre-attaque mené de main de maître avec Mertens et De Bruyne.

En conclusion, les Belges ont dévoilé ce dimanche une nouvelle arme de leur arsenal tactique, en s’appuyant sur une défense collective, solidaire et rugueuse, avant de débouler en contre en misant sur la vitesse de Lukaku, et sur sa capacité à conserver le ballon en attendant le soutien de ses partenaires offensifs. Ne nous focalisons pas sur la pression subie, mais bien sur le danger apporté lors des remontées éclairs de nos Diables.

