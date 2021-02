(c) belga

Le coach des Diables Rouges, Roberto Martinez, a accordé une interview à nos confrères du journal Het Laatste Nieuws dans laquelle il a donné son avis sur la forme actuelle de Thibaut Courtois.

Si le Diable brille entre les perches de la Maison Blanche ses débuts ont été bien plus compliqués. Arrivé après la Coupe du monde 2018 dans le club aux 13 Ligues des Champions, Courtois arrive dans une période mouvementée. Le Real est en peine et enchaîne les prestations en dents de scie. Un match illustre bien cette période difficile, la réception du FC Bruges en Ligue des Champions. "Thibaut a été remplacé à la mi-temps car il était malade, se souvient Martinez. J'étais présent et j'ai vu que Thibaut n'était pas heureux." Courtois avait toutes les raisons de tirer la tête, outre le fait qu'il était malade, Bruges menait 0-2 grâce à un double d'Emmanuel Dennis.

Alors qu'il sait que son gardien traverse une mauvaise passe, Martinez décide de ne rien faire. "Lors du rassemblement de l'équipe nationale en novembre, je l'ai laissé seul. J'ai décidé de ne pas lui parler du tout. Je voulais qu'il ait du temps pour réfléchir, seul avec lui-même. Car dans sa carrière, tout avait été facile et rapide jusque-là."

Une décision qui s'est avérée être la bonne. "Être le gardien de but du Real Madrid est l'un des métiers les plus difficiles dans le football, c'est normal qu'un peu de temps soit nécessaire pour s'y habituer. Après ce match contre la Russie, Thibaut est rentré à Madrid avec la tête vide. Et depuis le printemps 2020, il est à un niveau exceptionnel. C'est tout simplement le meilleur."