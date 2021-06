Buteur providentiel dimanche soir à Séville lors de la victoire étriquée des Diables Rouges contre le Portugal, Thorgan Hazard a sauvé la Belgique d'une frappe lointaine. Le latéral belge estime malgré tout que l'équipe nationale devra montrer un autre visage contre l'Italie. "Si nous souffrons comme ça à chaque match, ça va être compliqué", a-t-il avoué mardi en conférence de presse.

Le cadet d'Eden a aussi donné des nouvelles de son grand frère: "Je pense qu'Eden avait plus peur à la fin du match contre le Portugal qu'aujourd’hui. Il se sent déjà mieux et il travaille beaucoup. Il a bien sûr envie d'être là et de continuer à aider l'équipe. Il est bien, il travaille beaucoup et c'est très important", a-t-il confié.