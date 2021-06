Diables Rouges: un changement de gardien en cas de séance de tirs au but contre le Portugal? Martinez écarte cette possibilité

Roberto Martinez est à la veille de prendre place sur le banc des Diables Rouges pour la 60e fois de sa carrière. En place depuis l'été 2016, il n'a toutefois jamais vécu de séance de tirs au but avec la Belgique. "C'est quelque chose qui est toujours dans notre esprit, car les prolongations et les tirs au but font partie du scénario dans une phase à élimination directe. Nous nous concentrons d'abord sur le fait d'être aussi bons que possible", a dit le Catalan vendredi en conférence de presse au centre national du football de Tubize.



Si Simon Mignolet présente des qualités certaines dans cet exercice particulier, le sélectionneur n'envisage pas une seule seconde effectuer un changement de gardien avant une éventuelle séance de tirs au but dimanche contre le Portugal en huitièmes de finale de l'Euro 2020. "Je ne crois pas que ce soit nécessaire de changer de gardien", a-t-il assuré. Romelu Lukaku et Thibaut Courtois, eux aussi passés devant la presse, ont évoqué cet exercice particulier. Pour le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale, le match n'ira pas jusque-là. "Au début de ma carrière, j'étais un peu négligeant mais j'ai appris à les tirer. Il ne faut pas trop réfléchir ou être distrait par le gardien. Mais je pense que nous n'en arriverons pas là, nous espérons finir le match plus tôt."

De son côté, Courtois a reçu des images des éventuels tireurs portugais et les étudiera d'ici la rencontre. "J'ai les quinze derniers penalties des dix joueurs portugais qui figurent sur cette liste. Nous avons analysé ça avec Simon Mignolet, Matz Sels et l'entraîneur des gardiens. C'est un travail d'équipe." Comme lors de la dernière finale de l'Europa League, où David de Gea a manqué son tir au but et donné la victoire à Villarreal, les gardiens doivent parfois se soumettre à l'exercice. "J'ai déjà marqué un tir au but lors d'un tournoi d'avant-saison (il avait marqué avec Chelsea contre le PSG à l'International Champions Cup en 2015, ndlr). Contre Arsenal au Community Shield (avec Chelsea en 2017, ndlr), mon tir au but a terminé avec les pigeons", a rigolé Courtois. "Je sais que j'ai une bonne frappe. Il ne faut pas trop penser à l'échec."