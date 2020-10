Diables Rouges - "Une grosse fierté" pour Zinho Vanheusden après ses débuts chez les Diables

(Belga) Capitaine du Standard et habituel défenseur de l'équipe espoirs, Zinho Vanheusden a fait ses débuts jeudi soir avec les Diables lors d'un partage contre la Côte d'Ivoire en match amical (1-1). "C'était une grosse fierté d'avoir pu jouer ce soir, devant ma famille et mes amis", a lancé le défenseur central.

"Roberto Martinez a expliqué ses principes depuis le début du rassemblement. Mais avant le match, il m'a dit de profiter. J'ai essayé de me concentrer contre des attaquants du top niveau. Je pense qu'on les a bien tenus." "Entre les espoirs et l'équipe première, il y a simplement beaucoup de plus de qualités", a-t-il ajouté en rigolant. "L'intensité à l'entraînement est plus élevée, il a fallu un peu s'adapter." Vendredi, les espoirs joueront contre le pays de Galles sur la route vers l'Euro U21. Vanheusden et Saelemaekers rejoindront ensuite les espoirs en vue du match en Moldavie le 13 octobre. "Je veux vraiment aller à l'Euro avec les espoirs, j'ai confiance en l'équipe demain (vendredi, ndlr). C'est vrai que j'aimerais rester avec les Diables mais pour ça, je dois bien prester avec le Standard. Le match en Moldavie sera très important pour les espoirs." (Belga)