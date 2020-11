Les Diables Rouges se sont qualifiés pour le Final Four de la Ligue des Nations. Une participation à cette phase finale qui va rapporter pas mal d'argent à la fédération belge de football.

Les Diables Rouges disputeront le Final Four de la Ligue des Nations en octobre 2021. La Belgique a validé son billet pour le dernier carré de la compétition en battant le Danemark 4-2 mercredi soir à Louvain lors de la 6e et dernière journée de la phase de groupes. Une qualification qui vaut de l'or pour... l'Union belge de football!

Pour commencer, chaque équipe participant à une poule de la Ligue A perçoit 2,25 millions d'euros. Le vainqueur du groupe en reçoit 2,25 millions supplémentaires. Les Diables ont déjà fait gagner 4,5 M€ à la Fédération. Et ce n'est pas tout. Dans le Final Four, le dernier touche 2,5 M€, le 3e 3,5, le finaliste empoche 4,5 millions et le vainqueur final 6.

Soit un total maximum de 10,5 millions d'euros. Une prime qui serait bienvenue pour les caisses de la RBFA et tout le football belge dans son ensemble.

> COVID 19 Belgique: où en est l'épidémie ce jeudi 19 novembre?