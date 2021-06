Diables Rouges: voici le match qui vous a fait pleurer

Argentine, Pays de galles, Brésil, Japon, France, etc.: il y a des matchs qui se passent bien. D'autres moins. Ce vendredi matin, nous vous demandions d'évoquer un match des Diables Rouges qui vous a fait pleurer.

La majorité d'entre vous a cité Belgique - Japon à la Coupe du monde en Russie. Si vous cherchiez de l'eau sur Mars ce 2 juillet 2018, les Diables se sont imposés dans la douleur (3-2) après avoir été menés 0-2 à partir de la 52e minute de jeu. A 20 minutes du terme, Jan Vertonghen avait remis son équipe sur les bons rails sur une tête a priori anodine (1-2, 69e). Monté au jeu, Marouane Fellaini avait égalisé d'une tête rageuse, idéalement servi par Eden Hazard (2-2, 74e). A la dernière seconde, Nacer Chadli envoyait la Belgique affronter le Brésil de Neymar en quarts sur la dernière contre-attaque de la partie (3-2, 90e+4).

Mon mari a cassé la table de l'hôtel à Santorin et sa main avec

Sur notre page Facebook RTLinfo, Jonita se rappelle: "Belgique - Japon, le jour de mon anniversaire. Mon mari a cassé la table de l'hôtel à Santorin et sa main avec". Ce match est aussi un souvenir lié au mari de Catherine: "Pour mon mari fan du Japon et de sa culture... Le match contre le Japon. Seule fois où je l'ai entendu dénigrer les Japonais (il s'est excusé à chaque fois). Depuis, avant chaque match, je me dis 'Qu'ils ne me refassent jamais le coup du Japon!'".

On passe des larmes de tristesse aux larmes de joie voire euphorie

Pour beaucoup d'entre vous, ce match, c'était comme grimper dans une attraction de Walibi: "Je crois que je ne suis jamais passé par autant d'émotions en si peu de temps", explique Anaïs. Même son de cloche pour Lara: "Belgique/Japon, on passe des larmes de tristesse aux larmes de joie voire d'euphorie et France/Belgique des larmes de déception et de rage. En espérant pouvoir ajouter à cette liste des larmes de joie dimanche soir".

Ça fait pleurer encore maintenant

Il est vrai que vous êtes également nombreux à avoir pointé ce fo*tu match contre la France, lors de ce même Mondial russe. Pour Antoine, c'est carrément "la pire humiliation de l'histoire face à une équipe dégueulasse". "Ça fait pleurer encore maintenant. Prendre une tête dans un match totale défense. Ça fait pleurer", confie Frédéric. "J'ai été dégoûté quand ils ont marqué. Pour moi, ils ne devaient pas prendre de but et aller en finale", indique Jessy.

Enfin, vous êtes 2-3, peut-être des plus anciens, à avoir cité le 1/8e de finale Belgique - Angleterre au Mondial 90 et ce but à la 120e minute de l'attaquant David Platt.