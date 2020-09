Diables Rouges: voici le plan de Roberto Martinez pour Eden Hazard

Le sélectionneur national Roberto Martinez compte sur Eden Hazard pour les trois prochains matches des Diables Rouges contre la Côte d'Ivoire, l'Islande et l'Angleterre, à une condition. Voici ce que le technicien espagnol a prévu pour son capitaine.

Roberto Martinez a repris Eden Hazard dans sa sélection de 33 joueurs pour les trois prochains rendez-vous des Diables Rouges, un match de préparation et deux rencontres de Ligue des Nations. Le sélectionneur espagnol de l'équipe nationale compte en effet sur son capitaine, mais à condition que le Madrilène joue bien mercredi et dimanche en championnat d'Espagne pour son retour à la compétition.

"Les nouvelles ont été très positives ces dernières semaines. Le travail a été vraiment très bon. Si Eden est sur le terrain avec le Real Madrid, c'est qu'il est à 100% et il rejoindra alors les Diables Rouges", a indiqué Roberto Martinez mercredi à Tubize en dévoilant son effectif. "On ne va pas l'utiliser à 99% et le Real raisonne de la même manière. S'il n'est pas sur le terrain ce soir et dimanche, il ne viendra pas et continuera à s'entraîner avec le Real Madrid. Comment il va? Eden se sent bien, à 100%, il doit à présent achever son processus de revalidation en reprenant les matches officiels".

Le sélectionneur national savait qu'il ne pourrait compter sur Thorgan Hazard (déchirure à la cuisse) et Elias Cobbaut (fracture de la cheville). Dennis Praet (genou) est lui opérationnel et Martinez voit sa ligne d'attaque en pleine forme désormais. Benteke, absent en septembre est ainsi de retour. Concernant Batshuyai, "il sera cette fois à 100% dès le début, Origi et Lukaku sont en pleine forme aussi, raison pour laquelle Dimata n'est plus dans les 33, mais c'est un joueur qui fait partie de nos plans et il était intéressant de l'avoir avec nous en septembre". Adnan Januzaj par contre est sorti légèrement touché hier soir en championnat et n'est pas repris. Il était déjà absent en septembre.

Thomas Vermaelen est toujours bloqué par les contraintes de voyage et de coronavirus dues au Covid-19. Les Diables espèrent son retour du Japon et de Kobe en novembre.

Reste le cas de Yari Verschaeren, testé positif au Covid-19 il y a dix jours. "Il s'agit d'une décision médicale à présent. S'il est négatif dimanche, il nous rejoindra. Nous attendons le feu vert, physiquement il n'a rien perdu. Il a continué à s'entraîner individuellement".