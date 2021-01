Euro 2023: découvrez les adversaires des Diablotins

(c) belga

Le tirage au sort pour les qualifications pour l'Euro 2023 U21 avait lieu à 12h30 au siège de l'UEFA à Nyon, en Suisse. La Belgique affrontera le Danemark, la Turquie, l'Ecosse et le Kazakhstan.

La Belgique était dans le chapeau 2 ce qui lui permettait d'éviter des adversaires comme l'Autriche, la Pologne, la Suisse ou la Russie, entre autres.

Le résultat du tirage :

Groupe A : Croatie, Autriche, Norvège, Finlande, Azerbaïdjan, Estonie

Groupe B : Allemagne, Pologne, Israël, Hongrie, Lettonie, Saint-Marin

Groupe C : Espagne, Russie, Slovaquie, Irlande du Nord, Lituanie, Malte

Groupe D : Portugal, Grèce, Islande, Biélorussie, Chypre, Liechtenstein

Groupe E : Pays-Bas, Suisse, Bulgarie, Pays de Galles, Moldavie, Gibraltar

Groupe F : Italie, Suède, Irlande, Bosnie Herzégovine, Monténégro, Luxembourg

Groupe G : Angleterre, République Tchèque, Slovénie, Albanie, Kosovo, Andorre

Groupe H : France, Serbie, Ukraine, Macédoine du Nord, Iles Féroé, Arménie

Groupe I : Danemark, BELGIQUE, Turquie, Ecosse, Kazakhstan

Les 53 équipes en lice s'affronteront entre mars 2021 et juin 2022 pour 14 places, aux côtés des co-organisateurs du tournoi de la phase finale, la Géorgie et la Roumanie.

Les Diablotins n'avaient pas réussi à se qualifier pour l'Euro 2021 qui est organisé conjointement par la Hongrie et la Slovénie et qui aura un format inédit : La phase de poule se déroule du 24 au 31 mars 2021 et la phase de matchs à élimination directe du 31 mai au 6 juin 2021.