Jacky Mathijssen, sélectionneur de l'équipe nationale espoirs, a dévoilé vendredi sa première sélection de la nouvelle génération des Diablotins en vue d'un stage programmé la semaine prochaine.

Après la qualification loupée à l'Euro en Slovénie et en Hongrie, qui débute mercredi, l'effectif est profondément renouvelé, la plupart des joueurs étant désormais trop âgés. Par rapport au dernier match, en Bosnie, seuls les défenseurs Marco Kana et Arthur Theate, le milieu de terrain Aster Vranckx et l'attaquent Loïs Openda figurent encore dans la sélection.

Les espoirs entameront le 3 juin au Kazakhstan leur parcours qualificatif en vue de l'Euro U21 2023, organisé en Géorgie et en Roumanie (9 juin-2 juillet). La Belgique a été versée dans le groupe 9 avec le Danemark, la Turquie, l'Ecosse et le Kazakhstan.

Seize équipes participeront à la phase finale. Les neuf vainqueurs de groupe et le meilleur deuxième seront qualifiés directement pour la phase finale. Les huit autres équipes classées à la deuxième place de leur groupe disputeront un barrage pour déterminer les quatre derniers qualifiés pour le tournoi.

Voici la sélection complète:

Gardiens: Maxime Delanghe (PSV/P-B), Nick Shinton (Club Bruges), Maarten Vandevoordt (Racing Genk).

Défenseurs: Marco Kana (Anderlecht), Lucas Lissens (Anderlecht), Ewoud Pletinckx (Zulte Waregem), Killian Sardella (Anderlecht), Hugo Siquet (Standard), Arthur Theate (Ostende), Ignace Van der Brempt (Club Bruges), Siemen Voet (KV Mechelen).

Milieux de terrain: Anouar Ait El Hadj (Anderlecht), Brandon Baiye (Austria Lustenau/Aut), Mathieu De Smet (Zulte Waregem), Bryan Limbombe (Racing Genk), Amadou Onana (Hamburg/All), Logan Ndenbe (Guingamp/Fra), Luca Oyen (Racing Genk), Nicolas Raskin (Standard), Aster Vranckx (KV Malines), Anass Zaroury (Lommel).

Attaquants: Michel Ange Balikwisha (Standard), Olivier Deman (Cercle Bruges), Loïs Openda (Vitesse/P-B), Largie Ramazani (Almeria/Esp), Yorbe Vertessen (PSV/P-B).