Didier Drogba juge l'évolution de la génération dorée des Diables Rouges: "Être à ce niveau, ce n'est pas rien" (vidéo)

Didier Drogba était notre invité pour préfacer les rencontres de la Belgique durant toute cette semaine. La légende de Chelsea a ainsi donné son point de vue sur la génération dorée des Diables Rouges.

Interrogé par Mbaye Leye pour RTL Sport, Drogba a dévoilé qu’il suivait l’équipe nationale belge depuis 9 ans. "Je la suis depuis 2011, après l’arrivée de Lukaku à Chelsea. Il y avait aussi Eden à Lille, et je faisais des pieds et des mains pour qu’il signe chez les Blues. Ensuite il y a eu Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois… On a eu un contingent belge dans notre équipe qui, aujourd’hui, arrive à maturité", indique-t-il. "Voir l’évolution des Diables Rouges à ce niveau, ce n’est pas une surprise. Je suis en contact avec beaucoup d’entre eux. Comme je suis un peu comme leur grand frère, c’est un plaisir et un honneur de les voir évoluer à un tel niveau. Etre numéro 1 mondial au classement FIFA, ce n’est pas rien. Cela prouve que ce sont des jeunes de qualité. Ils ont exploité le potentiel qu’on voyait en eux. Il y a aussi un gros travail effectué par la fédération."

Didier Drogba a également déclaré que la défaite des Diables Rouges face à la France au Mondial 2018 va leur permettre de franchir un cap lors du prochain tournoi. "S’ils se retrouvent en demi-finale, ils auront l’expérience pour passer en finale et la gagner", assure-t-il.