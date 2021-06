DIRECT DIABLES - Découvrez le programme du jour de notre équipe nationale

Les Diables Rouges poursuivent leur préparation en vue de leur huitième de finale face au Portugal à l'Euro 2020. Ils arriveront à Séville vers 13h ce samedi.

> Retrouvez le calendrier complet de l'Euro 2020

9h10 - Réseaux sociaux | UN RENDEZ-VOUS TRÈS SPÉCIAL POUR VERTONGHEN

C'est un match spécial qui attend Jan Vertonghen dimanche soir à Séville (21h) en huitièmes de finale de l'Euro 2020. Le Diable Rouge le plus capé de l'histoire va défier le Portugal, pays où il évolue depuis un an sous les couleurs de Benfica. (Lire l'article complet)

8h30 - Info | LES DIABLES À SÉVILLE

Notre équipe nationale va s'entraîner dès ce samedi à Séville en Espagne pour préparer le choc face au Portugal qui aura lieu ce dimanche à 21h.

Le programme de la journée

10h15 : Départ pour Séville

12h55 : Arrivée à Séville

19h45 : Conférences de presse de Roberto Martinez et Jan Vertonghen

20h30 : Entraînement

7h30 - Info | MARTINEZ CRAINT LE PORTUGAL

Les Diables Rouges sont à un jour d'affronter le Portugal en huitièmes de finale de l'Euro, dimanche soir à Séville (21h). Après une phase de groupes rondement menée et ponctuée avec un bilan immaculé de neuf points sur neuf, l'équipe nationale va directement entrer dans le vif du sujet. "Le Portugal est une équipe qui est capable de tout faire très bien", a lancé Roberto Martinez vendredi en conférence de presse. (Lire l'article complet)

VENDREDI

17h - Info | COURTOIS SE PRÉPARE À AFFRONTER RONALDO

Cristiano Ronaldo affrontera Thibaut Courtois, dimanche, en huitième de finale de l'Euro 2020. Le portier des Diables Rouges aura à faire à son plus gros défi depuis le début du tournoi, en affrontant celui qui est un monument du football mondial. (Lire l'article complet)

16h30 - Info | FABREGAS DÉFEND HAZARD

L'état de santé d'Eden Hazard ne cesse de faire parler. Il faut dire que le Diable Rouge a vécu une saison marquée du sceau des blessures et ne semble plus en mesure, actuellement, de tenir son rythme effréné. Pour Cesc Fabregas, tout est de la faute de l'irrespect des arbitres et des défenseurs. (Lire l'article complet)