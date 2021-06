DIRECT DIABLES: Dries Mertens annonce qu'il tourne "La Belle et la Bête 2"

Les Diables Rouges vont vivre une journée importante, en disputant, à 18 heures, leur deuxième match de poule. Une rencontre évidemment fondamentale et qui pourrait déjà les envoyer en huitième de finale. Pour cela, il faudra battre le Danemark.

> Retrouvez le calendrier complet de l'Euro 2020

8h27 - Réseaux sociaux | LA BELLE ET LA BÊTE

L'ambiance est au beau fixe dans le groupe des Diables Rouges. Dries Mertens l'a prouvé sur Instagram, en annonçant non sans son habituel humour, que le tournage de la Belle et la Bête 2 avait débuté. Avec lui et Romelu Lukaku en têtes d'affiche. "On doit encore décider qui fera la bête", a plaisanté le joueur napolitain.

8h18 - Réseaux sociaux | LES BELGES EN LEGO

Les Diables Rouges ont partagé leur traditionnel visuel d'avant-match. Et pour l'occasion, nos joueurs se sont transformés en LEGO ! C'est franchement très réussi !

6h12 - Info | LES SUPPORTERS SONT PRÊTS

Nous avons rencontré de nouveaux supporters en vue de ce match entre la Belgique et le Danemark. D'un côté, Clémence, une Belge qui vit au Danemark depuis quelques années. De l'autre, Laurent et sa compagne, Ida, qui vivent ensemble. Elle est Danoise, lui Belge. Des circonstances qui font évidemment sourire !