DIRECT DIABLES - Voici la composition probable pour ce soir

Les Diables Rouges poursuivent leur préparation en vue de la dernière rencontre de la phase de poules à l'Euro 2020. Ils affronteront lundi soir la Finlande et espèrent terminer en tête du groupe.

07h15 - Info | LA COMPO PROBABLE

Ce lundi soir (21h00), les Diables Rouges se produiront sur la pelouse du stade Krestovski contre la Finlande à l'occasion du jour le plus long de l'année. Qu'importe l'adversaire, Roberto Martinez voudra voir son équipe rayonner. Voici l'équipe probable pour ce soir: Courtois, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Meunier, Carrasco, Witsel, Tielemans, De Bruyne, Eden Hazard, Mertens, Lukaku.

LE DIRECT D'HIER:

20h33 - Réseaux sociaux | DE RETOUR EN RUSSIE

Les Diables Rouges commencent à bien connaître le stade de Saint-Pétersbourg. Arrivés sur place, Michy Batshuayi et Eden Hazard ont déjà retrouvé leurs repères, avec une belle démonstration technique en guise d'apéritif. Le repas, on l'espère, ce sera pour demain soir contre la Finlande.

19h10 - Info | DU CHANGEMENT

Si Roberto Martinez a confirmé dimanche qu'Axel Witsel, Kevin De Bruyne et Eden Hazard allaient débuter la rencontre de lundi contre la Finlande à Saint-Pétersbourg (21h), il n'a pas encore décidé de l'intégralité de son onze de base. La présence de Romelu Lukaku, auteur d'un doublé contre la Russie, reste incertaine. "Il a très bien récupéré du match contre le Danemark et est en forme. Mais ma décision ne viendra que lundi", a précisé le Catalan dimanche en conférence de presse. "Romelu est un gagnant, il veut toujours jouer et gagner. Ce serait d'ailleurs une bonne chose qu'il puisse jouer pour maintenir sa spirale positive mais il faut aussi tenir à l'oeil son temps de jeu sur l'ensemble du tournoi. Il y aura des changements car l'équipe va disputer son troisième match en neuf jours. Il faut prendre en considération la condition physique de chacun pour avoir une équipe bien équilibrée et fraiche pour la semaine prochaine. Le contexte est différent."

19h05 - Info | EDEN PREND CONFIANCE

Eden Hazard était présent, ce dimanche soir, en conférence de presse. Notre capitaine devrait débuter, demain, contre la Finlande. Cela n'avait plus été le cas depuis novembre 2019. Visiblement, Eden Hazard est heureux et serein à l'idée de rejouer. "Je ne suis peut-être pas prêt à jouer 90 minutes. On verra. J'ai cassé trois fois ma cheville. Elle ne sera peut-être jamais plus la même qu'il y a dix ans. Il va falloir faire avec mais je n'ai jamais douté de mes qualités. A moi d'être plus intelligent dans mon jeu. On verra combien de temps je vais jouer demain mais la confiance revient petit à petit.", a asséné le Brainois. Il a ensuite affirmé qu'il ne serait pas prêt à lâcher les Diables Rouges cet été. "Le tournoi sera un succès personnellement quand je vais bien jouer, marquer des buts et faire gagner la Belgique. Cela dépend aussi du résultat final. Avec les retours de blessure, on est plus forts mais il ne faut pas oublier que sans nous, ils ont gagné 3-0 face à la Russie. Je préfèrerais jouer 70 bonnes minutes qu'un match complet moyen".