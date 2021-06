DIRECT DIABLES: le Kev' est là! Voici la vidéo de ses retrouvailles avec ses potes Diables à la cantoche de Tubize

L'Euro 2020 débute vendredi. Les dernières infos de nos Diables Rouges sont à retrouver dans cet article.

07h30 - Réseaux sociaux | L'arrivée du Kev'

Opéré à l'orbite, Kevin De Bruyne, nommé meilleur joueur du championnat anglais, a rejoint ses potes Diables au centre de Tubize. L'Union belge a diffusé la vidéo de son arrivée à la cantoche.

Réseaux sociaux | Humour avec Pablo Andres face à Lukaku

Quand l'humoriste Pablo Andres se transforme en préparateur physique et donne des conseils à Romelu :-)

REVIVEZ LE DIRECT DE CE LUNDI

21h32 - Info | DE BRUYNE JOUEUR BELGE LE PLUS CHER

Kevin De Bruyne, avec une valeur de transfert de 88,3 millions d'euros, est le Belge le mieux classé dans le dernier classement des joueurs les plus chers du Big Five (les cinq grands championnats de football en Europe) établi par le CIES (Centre International d'études pour le sport). Eden Hazard, qui a été recruté par le Real Madrid en provenance de Chelsea en juin 2019 pour 115 millions d'euros, hors bonus, ne figure même pas dans le top 100.



En tête de liste figure le jeune talent anglais de 21 ans Phil Foden, coéquipier de De Bruyne à Manchester City, dont la valeur de transfert est estimée à 190,2 millions d'euros, suivi de ses compatriotes Mason Greenwood (178 millions) et Marcus Rashford (159,1 millions), deux joueurs de Manchester United. Alors qu'il ne lui reste que 18 mois de contrat au PSG, le Français Kylian Mbappé retombe à la cinquième place avec une valeur de 149,4 millions. Dans le top 100, on trouve quatre Belges. De Bruyne est le mieux classé, à la 29e place. Romelu Lukaku est à la 43e place avec une valeur de 76,9 millions, Jérémy Doku se situe à la 54e place (67,5 millions), devant Youri Tielemans (73e, 59,7 millions). Le CIES tient compte de l'âge et de la durée du contrat des joueurs pour établir son classement.



21h16 - Réseaux sociaux | UN BILAN AVEC ROMELU AVANT L'EURO

L’humoriste Pablo Andres s’est rendu au centre d’entraînement des Diables Rouges où il dit avoir "convoqué des joueurs" pour "un bilan avant l’Euro". Interrogé notamment sur sa condition physique ou sur son jeu de tête, Romelu Lukaku n’a pu se retenir longtemps avant de rire.

19h40 - Info | UN "GRAND BARBECUE"

Une information qui va faire plaisir aux Diables Rouges: le chef est en train de préparer pour ce mardi soir un "grand barbecue". Un moment de détente pour les joueurs avant d’aller vers la dernière ligne droite qui va nous mener au début de l’Euro.

16h12 - Info | MARTINEZ SOUS LE CHARME DE DOKU

Roberto Martinez a pu passer en revue ses troupes lors des matches de préparation contre la Grèce et la Croatie. Questionné sur les performances du cadet de la sélection Jérémy Doku, le sélectionneur s'est montré très enthousiaste. (lire l'article complet)

15h35 - Réseaux sociaux | DE BRUYNE SAVOURE

Les premières images de l'arrivée de Kevin De Bruyne chez les Diables Rouges circulent sur la toile. On y voit notamment le joueur de City s'amuser avec ses coéquipiers et savourer son retour dans le groupe.

15h - Info | MARTINEZ ENTHOUSIASTE EN CONFÉRENCE DE PRESSE

Roberto Martinez a accueilli son dernier joueur à Tubize. Kevin De Bruyne, récemment opéré de l'orbite gauche, a rejoint le groupe en début d'après-midi. Le Catalan a abordé le bilan de santé du capitaine de Manchester City, sorti blessé lors de la finale de la Ligue des Champions fin mai. "Il récupère très bien et a également très bien réagi à l'opération de samedi. Il a encore besoin de quelques jours mais c'est positif. Il est maintenant dans les mains du département médical. Quand nous aurons le feu vert, nous l'intégrerons au groupe. Pour l'instant, il n'est pas prévu qu'il dispute le premier match. Mais il est présent et très enthousiaste." (lire l'article complet)

Outre De Bruyne, Martinez a aussi évoqué Eden Hazard, qui a effectué dimanche son retour en équipe nationale après un an et demi d'absence. (lire l'article complet)

13h53 - Info | KING KDB EST DANS LA PLACE

Kevin De Bruyne est bien arrivé à Tubize. Le joueur de Manchester City rejoint les Diables Rouges en vue de l'Euro 2020. Il s'entraînera cette semaine mais devrait manquer le match en Russie. (Lire l'article complet)

13h02 - Réseaux sociaux | EDEN ET JEREMY FONT RÊVER LA LIGUE 1

La Ligue 1, le championnat de France de football, est sous le charme de Jeremy Doku. Le joueur de Rennes a été photographié en compagnie d'Eden Hazard au moment de leur montée au jeu contre la Croatie. Un cliché bien légendé. "Une légende de Ligue 1 et un grand talent de Ligue 1 réunis sous le maillot des Diables Rouges". La photo est objectivement magnifique.

10h53 - Réseaux sociaux | EDEN, RETOUR DANS LE JARDIN

Hier soir, Eden Hazard a disputé ses toutes premières minutes avec les Diables Rouges en 19 mois. Un retour qui réjouit tout le monde, y compris les Belges. Espérons que tout se passe bien pour la suite.

10h03 - Réseaux sociaux | UN CHAMPION DU MONDE CROIT EN LA BELGIQUE

Ancien cadre des Bleus et consultant chez TF1, Bixente Lizarazu s'est confié sur ses favoris pour l'Euro 2020. Pour lui, la finale de rêve serait France-Belgique ou France-Portugal. Il place d'ailleurs ces trois pays dans son trio de favoris.

10h00 - Info | LA PRESSE EST SÉDUITE

Les Diables Rouges ont visiblement rassuré la presse européenne. Vainqueurs de la Croatie hier soir, les Belges sont aujourd'hui complimentés à l'international. Avec un homme en vedette: Romelu Lukaku. (Lire l'article complet)





9h13 - Info | ALERTE CHEZ LEANDRO TROSSARD

Dimanche avant le duel contre les Croates, l'ailier de Brighton Leandro Trossard a dû quitter l'échauffement en raison d'une douleur aux quadriceps. "Il a senti une gêne ce matin au réveil et était inconfortable lors de l'échauffement. Nous n'avons pas voulu prendre le moindre risque", a précisé le sélectionneur des Diables Rouges.

9h03 - Info | AXEL WITSEL EN SERA

C'est l'un des miracles de l'année pour les Diables Rouges: Axel Witsel sera bien à l'Euro 2020. Roberto Martinez a confirmé qu'il serait bien conservé dans les 26. (Lire l'article complet)





8h58 - Réseaux sociaux | LE DANEMARK S'IMPOSE CONTRE LA BOSNIE

Michy Batshuayi régale les réseaux sociaux depuis hier soir. En cause, une photo de lui à la place d'un cadreur pendant le match contre la Croatie. Du très grand Michy ! (Lire l'article complet)