DIRECT DIABLES - L'Italie craint Lukaku, De Bruyne et Denayer ont fêté leur anniversaire avec le groupe (vidéos)

La Belgique va se préparer ce mardi son match face à l'Italie en quarts de finale de l'Euro 2020 de football. Ce lundi, les premiers tests concernant Eden Hazard et Kevin De Bruyne se sont bien déroulés et n'ont rien révélé de grave.

8h45 - Info | "BESOIN DE CHIELLINI POUR STOPPER LUKAKU"

J-3 avant le choc Belgique-Italie et la presse transalpine est déjà focalisée sur un Diable qu'elle connaît parfaitement: Romelu Lukaku, la star de l'Inter Milan. Pour les médias italiens, le match de vendredi en quarts de finale de l'Euro se résume actuellement à un duel face à "Big Rom". (Lire l'article complet)

7h30 - Réseaux sociaux | DEUX ANNIVERSAIRES CÉLÉBRÉS

19h52 - Réseaux sociaux | LE GOLF, PAS LE FORT DE MERTENS

Dries Mertens s'est essayé à une partie de golf virtuelle. Visiblement moins à l'aise que sur le gazon habituel, il a fait bien rire ses équipiers.

17h53 - Info | OK POUR HAZARD ET DE BRUYNE

Il n'y aura rien de grave. Les premiers tests concernant Eden Hazard et Kevin De Bruyne se sont bien déroulés et n'ont rien révélé de grave. Les deux hommes seront prêts en cas de demi-finale et sont encore en lice pour vendredi. (Lire l'article complet)





17h08 - Info | MIGNOLET S'EN VA

Simon Mignolet ne sera plus en lice à l'Euro 2020. Notre deuxième gardien est forfait après une blessure au genou, survenue hier à l'échauffement. Il est remplacé par Thomas Kaminski.