DIRECT DIABLES: les Diables Rouges n'ont plus battu les Portugais depuis 1989

La Belgique connait désormais son adversaire pour les huitièmes de finale: le Portugal de Cristiano Ronaldo. Le match aura lieu à 21 heures ce dimanche à Séville.

7h - INFO: PREMIER DUEL belgo-portugais en phase finale d'un tournoi majeur

Ce sera le 19e duel entre les deux nations, le premier dans une phase finale d'une grande compétition. Les Diables Rouges n'ont plus battu les Portugais depuis 1989. Le bilan entre les deux équipes est de 5 victoires pour les Belges, 6 pour les Portugais et 7 partages. Les deux formations se sont affrontées à six reprises en qualifications pour un Euro, deux fois en route vers le Mondial 1990. Après le dernier succès noir-jaune-rouge, une victoire 3-0 en septembre 1989, les deux sélections se sont retrouvées à cinq reprises depuis 2000 et un amical à Charleroi (0-0). En mars 2007, en qualifications pour l'Euro 2008, le Portugal n'avait fait qu'une bouchée d'une équipe belge avec Stijn Stijnen dans les buts. Dans le sillage de Cristiano Ronaldo, auteur d'un doublé et toujours présent 14 ans plus tard, la Seleçao s'était imposée 4-0.

23h - INFO: CE SERA LE PORTUGAL

C'est un duel contre le Portugal qui attend les Diables Rouges dimanche à 21 heures sur la pelouse du stade olympique de Séville en huitièmes de finale de l'Euro. Après une soirée riche en rebondissements dans le groupe F, l'identité des quatre meilleurs troisièmes est enfin connue. Les Diables Rouges sont passés par tous les adversaires probables mercredi soir, les deux matches Allemagne - Hongrie (2-2) ainsi que Portugal - France (2-2) connaissant de nombreux rebondissements. C'est finalement le Portugal, tenant du titre, qui a dû se contenter de la 3e place du groupe F.