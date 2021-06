DIRECT DIABLES - Mélange d'émotions pour les joueurs avant leur retour en Belgique

Les Diables Rouges débuté leur Euro 2020 ce samedi soir par une victoire convaincante (0-3) contre la Russie. Ce dimanche, les joueurs belges atterriront à Charleroi en début d'après-midi avant de faire leur retour au centre national de football à Tubize.

8h30 Info | LUKAKU PRÉVIENT

Romelu Lukaku a pris la tête du classement des buteurs de l'Euro après son doublé face à la Russie samedi à Saint-Petersbourg. A l'issue du match, il a livré son analyse sur cette première victoire: "Notre performance en première mi-temps était excellente. Nous avons créé des occasions mais nous avons été un peu négligents en deuxième mi-temps. Nous avons fait des erreurs et nous devrons travailler là-dessus si nous voulons aller loin dans ce tournoi". (Lire l'article complet)

8h Info | "DES JOUEURS STRESSÉS"

Thomas Meunier, auteur d'un but et d'un assist contre la Russie (3-0) samedi pour l'entrée en lice de la Belgique à l'Euro 2020, a abordé l'accident de Christian Eriksen, victime d'un problème cardiaque lors de Danemark - Finlande. "Quelques joueurs étaient assez stressés, comme Jan, Romelu, Nacer ou et Toby. Ils sont proches de lui. Tout le monde a été rassuré par le médecin de l'équipe quand nous étions dans le bus en direction pour le stade. Je pense que ça a libéré certains joueurs. Quand vous évoluez en club ensemble, un coéquipier devient quelqu'un de proche. C'est normal de se faire des soucis." (Lire l'article complet)

7h30 Info | "DE LA TRISTESSE AVANT LE MATCH"

Roberto Martinez a forcément évoqué l'accident de Christian Eriksen, victime d'un problème cardiaque lors de Danemark - Finlande en début de soirée dans l'autre match du groupe B de cet Euro 2020. L'international danois est proche de nombreux Diables Rouges, lui qui joue en club avec Romelu Lukaku à l'Inter et qui a connu Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen et Nacer Chadli à Tottenham. (Lire l'article complet)

7h - Info | LA JOIE DES FANS BELGES

A Liège et à Bruxelles, les supporters belges ont célébré la première victoire des Diables. Nous sommes notamment allés à la rencontre des Diaboulets liégeois, qui avait installé un dispositif pour suivre le match dans les meilleures conditions possibles. Au coup de sifflet final, ils ont partagé leur joie à notre micro. (Lire l'article complet)