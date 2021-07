DIRECT DIABLES - Voici le programme des Diables Rouges, qui s'envoleront pour Munich aujourd'hui

Belgique-Italie, J-1. Les Diables Rouges s'envoleront tout à l'heure pour Münich où ils joueront les 1/4 de finale de l'Euro 2020 demain. Ils s'entraîneront encore aujourd'hui à Tubize pour tenter de récupérer Hazard et De Bruyne.

> Retrouvez le calendrier complet de l'Euro 2020

8h26 - Info | DEMANDEZ LE PROGRAMME

Les Diables Rouges prendront donc la direction de Munich ce jeudi, à 24h de leur affiche face à l'Italie. Ils s'entraîneront encore à Tubize ce matin à 11 heures. Ils prendront leur avion à 16h30, avec l'espoir de pouvoir y embarquer Kevin De Bruyne et Eden Hazard. Ils arriveront à Munich à 18 heures et tiendront une conférence de presse à 19h45, avant une petite balade autour du stade.

8h12 - Info | PARTI POUR RESTER

"Maintenant, mon bon but c'est de devenir un nouveau (Jan ) Vertonghen ou un (Thomas) Vermaelen, de rester le plus longtemps possible en équipe nationale", a lancé Thomas Meunier sur une vidéo diffusée jeudi sur les réseaux sociaux de la fédération belge de football à la veille du quart de finale de l'Euro contre l'Italie.

"Que ce soit en équipe de base ou dans le groupe, peu m'importe, mais je veux continuer à être en sélection aussi longtemps que possible", a dit le natif de Sainte-Ode, 29 ans et 51 caps chez les Diables Rouges depuis ses débuts en amical contre la Colombie en novembre 2013, alors sous les ordres de Marc Wilmots. Meunier est encore loin du record de Jan Vertonghen, qui comptabilise 130 apparitions sous la vareuse nationale depuis juin 2007. Le latéral de Dortmund se projette déjà loin avec les Diables. "J'espère pouvoir représenter mon pays jusqu'au prochain Euro. Ce serait vraiment fantastique", a lancé Meunier en évoquant le tournoi continental de 2024 prévu en Allemagne.

"Je pense que c'est possible, moi qui aurais 33 ans à ce moment-là. Je pense que c'est le bon timing", a ponctué Meunier en précisant que cette échéance était un "minimum". L'ancien Brugeois est désormais titulaire indiscutable sur le flanc droit de l'équipe de Roberto Martinez après la grave blessure de Timothy Castagne dès le premier match de l'Euro contre la Russie.

7h58 - Réseaux sociaux | 500K POUR TOBY

Toby Alderweireld a atteint les 500.000 followers sur Instagram. Le défenseur des Diables Rouges a célébré cela sur son compte avec une photo où il fait le chiffre 5 et un petit message de remerciement. "Merci pour votre support tout au long de ma carrière", a-t-il écrit. Fête donc ça par une victoire demain, Toby !