Dix-neuf arbitres doivent assurer le bon déroulement des matches, toujours pas de Belges

L'Angleterre (Anthony Taylor et Michael Oliver), la France (Clément Turpin et François Letexier), l'Allemagne (Daniel Siebert et Felix Zwayer) et l'Italie (Daniele Orsato et Marco Guida) seront représentés deux fois. La Française Stéphanie Frappart, élue meilleure arbitre féminine du monde pour la cinquième fois consécutive, n'est cette fois pas de la partie. Il y a deux ans au Qatar, elle avait été la première femme à arbitrer lors d'une Coupe du monde masculine.

Comme en 2021, un arbitre sud-américain, l'Argentin Facundo Tello, officiera lors de cette édition. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une coopération entre l'UEFA et la CONMEBOL, la confédération sud-américaine. L'UEFA a également désigné 20 arbitres pour l'assistance vidéo et 12 arbitres en tant que quatrièmes arbitres ou réserves des juges de ligne.