Dodi Lukebakio auteur de ses premiers buts en équipe nationale: "Je suis comme un gosse"

En ouvrant le score sur la seule occasion belge en première mi-temps, l'ailier a permis à la Belgique de mener alors qu'elle était bousculée par les Autrichiens. "Le plan était de leur laisser le ballon mais nous étions un peu trop bas. Nous avons aussi joué dans un nouveau système. Tout n'était pas parfait mais il faut souligner notre caractère. Ce n'est pas facile de jouer ici. Le plus important, c'est d'avoir gagné en marquant trois buts, qui plus est."

Repris régulièrement chez les Diables Rouges depuis l'arrivée de Domenico Tedesco, Lukebakio a certainement marqué des points en vue d'une qualification pour l'Euro. "Je suis un joueur avec des ambitions élevées et je veux jouer au plus haut niveau. L'Euro peut me permettre de me montrer sur une des plus grandes scènes internationales. J'espère être de la partie", a conclu Lukebakio.