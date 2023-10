Domenico Tedesco appelle Mandela Keita pour affronter l'Autriche et la Suède

Le sélectionneur national Domenico Tedesco a choisi d'emmener Mandela Keita, le milieu défensif de l'Antwerp, dans sa sélection de 24 joueurs pour les matches des Diables Rouges contre l'Autriche et la Suède dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2024. La Belgique se déplacera à Vienne le 13 octobre, avant de recevoir les Suédois à Bruxelles le 16.

Mandela Keita (21 ans) remplace numériquement Hugo Siquet (Cercle de Bruges) dans la sélection du technicien italo-allemand. Arthur Vermeeren, coéquipier de Keita à l'Antwerp, sera quant à lui probablement repris dans la sélection des espoirs tandis que Domenico Tedesco a renouvelé sa confiance en 23 des 24 joueurs qui faisaient partie du groupe ayant affronté l'Azerbaïdjan à Bakou (0-1) et l'Estonie à Bruxelles (5-0) en septembre. En ce compris Youri Tielemans, en cruel manque de temps de jeu à Aston Villa et à propos de qui de nombreux observateurs ont récemment émis des doutes.

La Belgique partage actuellement la tête du groupe F des qualifications pour l'Euro 2024. Les deux équipes comptent 13 points en 5 matches, et devancent largement la Suède, 3e avec 6 points. L'Azerbaïdjan (4 matches) et l'Estonie ferment la marche avec 1 point. Une victoire contre l'Autriche ou un match suffiraient aux Diables Rouges pour assurer l'une des deux premières places de leur poule, et ainsi valider leur présence au prochain championnat d'Europe en Allemagne.