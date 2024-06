Domenico Tedesco impatient de débuter l'Euro, "quelque chose de complètement différent"

"Après le Qatar, des changements ont dû être apportés à l'équipe, car de nombreux joueurs ont annoncé leur retraite internationale", a déclaré Tedesco. "Ensuite, nous nous sommes qualifiés et avons joué des matches de préparation, contre l'Allemagne et l'Angleterre notamment. Mais un championnat d'Europe, c'est quelque chose de complètement différent. Je suis curieux de voir le résultat. Nous avons travaillé dur. Nous abordons ce premier match avec décontraction, car nous avons bien travaillé ces dernières semaines".

Le technicien allemand est également revenu sur la jeunesse de son effectif. "Nous avions besoin de sang neuf après la Coupe du monde. Nous avons fait appel à de jeunes joueurs, talentueux, qui sont prêts pour ce niveau. Pour la plupart, je ne les ai pas découverts moi-même. Ils faisaient déjà partie de la sélection, mais ils ne jouaient parce qu'il y avait des joueurs plus expérimentés à leur poste. On peut dire que nous disposons de joueurs très intéressants. On aurait même pu en appeler 30".