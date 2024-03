Domenico Tedesco n'a "pas de nouvelles informations" sur Thibaut Courtois

Le sélectionneur n'a pas pu échapper à de nouvelles questions sur le gardien, absent de la sélection depuis l'affaire du brassard en juin 2023 et blessé depuis le début de la saison. Samedi passé, son entraîneur au Real Madrid Carlo Ancelotti a annoncé que Courtois, qui a déjà déclaré forfait pour l'Euro, sera de retour après la trêve internationale. "C'est bien qu'il soit de retour sur le terrain", a indiqué Tedesco. "Il a communiqué clairement sa position par rapport à l'Euro, de manière claire et assez tôt. C'était honnête de sa part. Nous avons programmé sur base de ces informations. Et pour moi, il n'y a pas de nouvelles infos."

Tedesco a aussi été interrogé sur les déclarations d'Axel Witsel, qui a estimé que le sélectionneur n'avait "pas été cohérent". "J'aime vraiment Witsel comme joueur et comme personne, et j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il a fait. Nous avons eu une bonne discussion à Madrid en mars 2023 quand j'ai été nommé. J'avais décidé de ne pas l'appeler pour le premier rassemblement et en juin, il a pris sa retraite internationale. Nous avons eu une autre discussion après ça. Pour moi, c'était clair et positif."