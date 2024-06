Domenico Tedesco ne sous-estime pas la Slovaquie, une équipe "agressive" et "offensive"

"Les résultats en qualifications ne mentent pas" a déclaré Tedesco. "Ils ont seulement perdu deux matchs, les deux contre le Portugal avec des scores serrés. C'est une équipe agressive, qui presse haut, et ils ne s'arrêtent pas de presser pendant 90 minutes. Ils jouent de manière verticale et essaient de toujours attaquer".

La Belgique va également démarrer le tournoi avec quelques incertitudes, notamment à cause de plusieurs blessures en défense, mais Tedesco affirme avoir confiance en ses remplaçants. "Je crois en tout le monde. Maxim (De Cuyper, ndlr) a vraiment bien joué dans les deux derniers matchs. Normalement, il ne devait pas jouer contre le Luxembourg, mais il est entré à cause des blessures. Il n'a pas eu peur de jouer et je n'ai pas eu peur de le faire jouer". Le sélectionneur n'a pas pour autant révélé ses choix tactiques pour la rencontre. "Un grand tournoi, c'est toujours spécial, pour l'ambiance, les émotions. On verra comment je dors cette nuit et comment je me réveille demain".