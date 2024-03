Domenico Tedesco prolonge comme sélectionneur des Diables Rouges jusqu'en 2026

Domenico Tedesco a prolongé son contrat comme sélectionneur des Diables Rouges jusqu'en 2026. L'annonce a été faite par le sélectionneur lui-même et le CEO de l'Union belge de football (URBSFA) Piet Vandendriessche jeudi, à Louvain-la-Neuve, lors d'une conférence de presse organisée pour annoncer la sélection en vue des deux prochains matchs des Diables Rouges et présenter les nouveaux maillots de l'équipe nationale.

"Nous avons une grande confiance en vous et c'est un plaisir de vous avoir avec nous jusqu'au Mondial 2026", a déclaré Vandendriessche. "Avec mon staff, nous avons ressenti cette confiance depuis le premier jour et nous voulons la rendre", a indiqué Tedesco. "Les négociations ont été fluides. Nous avons confiance dans cette équipe et dans la fédération."

Tedesco, 38 ans, avait pris la succession de Roberto Martinez après le Mondial 2022 au Qatar. Sous ses ordres, les Diables ont disputé 10 rencontres, pour 8 succès et 2 partages, et se sont qualifiés pour l'Euro 2024.