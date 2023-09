Domenico Tedesco a pu disposer de 19 Diables à l'entraînement

Le sélectionneur national Domenico Tedesco a pu disposer de 19 Diables Rouges, 15 joueurs de champ et 4 gardiens, mardi à l'entraînement en vue des matchs de qualification de l'Euro 2024 en Azerbaïdjan (samedi 9 septembre à Bakou) et à domicile contre l'Estonie (mardi 12 septembre au Stade Roi Baudouin de Bruxelles).

Un point presse avec Amadou Onana et Hugo Siquet, nouveau venu chez les Diables, est programmé mardi après-midi à partir de 12h40.

L'Azerbaïdjan et l'Estonie, où les Belges se sont imposés 0-3, sont les deux prochains adversaires du groupe F de qualification des Diables Rouges. Ils n'ont tous deux qu'un seul point (lors de leur partage 1-1 le 17 juin à Bakou) après trois rencontres. Les Diables doivent donc absolument signer un six sur six face à cette modeste opposition. La Belgique compte sept points sur neuf et se trouve à trois points du leader, l'Autriche, qui a toutefois joué un match de plus et doit encore se rendre en Suède. Le match décisif pour la victoire dans le groupe aura probablement lieu à Vienne le 13 octobre.