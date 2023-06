Domenico Tedesco souligne la performance des nouveaux: "Ils vont encore tous progresser"

Après la victoire 0-3 des Diables Rouges en Estonie, le sélectionneur Domenico Tedesco a tenu à souligner les prestations d'Aster Vranckx et Mike Trésor qui ont fêté leur première titularisation ce mardi et de Johan Bakayoko, auteur de son premier but en sélection.

Titularisés à la place d'Orel Mangala, Dodi Lukebakio et Jérémy Doku, Vranckx, Trésor et Bakayoko ont reçu une chance de se montrer mardi face aux Estoniens. Si Trésor a été plus discret, Vranckx a offert l'assist à Romelu Lukaku sur le 0-1 tandis que Bakayoko a inscrit le 0-3 en fin de rencontre.

Après quatre matches à la tête des Diables Rouges, l'Allemand possède déjà un bilan de trois victoires et un partage. "Je reste très positif après ces matches. Nous n'avons pas perdu une seule fois. Ce rassemblement était compliqué avec toutes les blessures. De Bruyne, Onana et Trossard sont des joueurs importants. Il y a aussi l'Euro espoirs et il a fallu faire des choix difficiles. Nous terminons ce rassemblement avec quatre points et cela me demande un bon sentiment."

Après la trêve estivale, les Diables Rouges se retrouveront en septembre avec deux nouveaux matches de qualifications au programme: un déplacement en Azerbaïdjan le samedi 9 septembre et la réception de l'Estonie le mardi 12 septembre